Classifica Time Out: Milano c’è

C’è anche l’Italia nell’annuale classifica di “Time Out”, una delle più importanti guide al mondo dedicate al tempo libero. È Milano, con il quartiere Isola, ad aggiudicarsi l’ottavo posto per le sue atmosfere, esperienze, tendenze, spazi verdi e iniziative sociali. Sono queste le caratteristiche che vanno cercando i viaggiatori che non si accontentano più dell’ovvio. «Prima di Expo 2015, molti non avrebbero avuto motivo di venire in questo quartiere» si

legge nella recensione di “Time Out”. «Sette anni e un’intera riqualificazione dopo, Isola rivendica il titolo di quartiere più cool di Milano».

In effetti la questione sta tutta qui: avere un’idea di fondo, investire e comunicare bene quanto fatto. E in questo Expo, nonostante le molte critiche ricevute a suo tempo, è stato il volano perfetto. Oltre alla solita Milano ci sarebbe tanto di più. L’Italia è piena di posti meravigliosi che meriterebbero di essere notati. Catania, che tutto avrebbe per apparire vincente, messa com’è oggi non potrà mai figurare nelle classifiche internazionali. Il fatto che su “Time Out” il primo posto sia andato al quartiere Laureles di Medellin (Colombia), fa capire come la questione economica centri fino a un certo punto. Valgono le intuizioni. Sfruttando l’eco del grande successo di “Narcos” su Netflix, la Colombia ha saputo investire su sé stessa, migliorando l’offerta.

Eppure i film dedicati alla mafia e ambientati in Sicilia sono a decine ma i risultati si fanno attendere.

Di Flora Rait