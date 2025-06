Costa cara la chiusura estiva delle scuole

Venerdì in buona parte d’Italia sono terminate le lezioni nelle scuole di ogni ordine e grado. Se gli studenti festeggiano, per i genitori si apre uno dei periodi più faticosi dell’anno

Venerdì in buona parte d’Italia sono terminate le lezioni nelle scuole di ogni ordine e grado. Se gli studenti festeggiano, per i genitori si apre uno dei periodi più faticosi dell’anno. A differenza di altri Paesi dove il calendario scolastico è distribuito in maniera tale da non fermarsi per tre mesi consecutivi, in Italia lo stop dell’insegnamento è un problema non da poco, soprattutto nelle grandi città dove spesso non si può contare sull’aiuto dei parenti più prossimi.

I costi a causa delle scuole chiuse in estate

Anche nelle migliori delle ipotesi – scegliendo quindi le soluzioni più economiche, come l’oratorio parrocchiale e le colonie organizzate dal Comune e dalle Pro Loco – la spesa media per due figli con un’età che non consente di poterli lasciare a casa da soli oscilla sui 1.000 euro al mese (questo è l’esempio su Milano, utile a coprire soltanto fino alla prima settimana di luglio). Molte famiglie restano inoltre tagliate fuori per motivi legati alle graduatorie. È il caso del genitore che magari ha perso il lavoro e ottiene quindi un punteggio minore che lo fa sprofondare nella ‘classifica’ (ma se poi deve badare ai figli, come lo cerca il lavoro?).

Non va meglio con i campus estivi

L’affanno di rimanere esclusi dai vari campus è tale che la maggior parte dei centri privati risulta già sold out a fine aprile. Cinque giorni di baby camp costano tra i 150 e i 350 euro a settimana; inutile dire che per questi centri la gran parte del fatturato si concentra proprio nei mesi estivi, diventati a tutti gli effetti un discreto business.

di Ilaria Cuzzolin