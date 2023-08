Dolce ipocrisia

È diventato virale il post su Linkedin del manager milanese Federico Mazzieri . L’uomo ha denunciato il VOI hotel Golfo Aranci, dove è stato ospite, per aver utilizzato il corpo femminile come un oggetto. La foto che accompagna il post, infatti, ritrae una ragazza in costume ricoperta di cioccolato e distesa in mezzo al buffet dei dolci. Una scena che Mazzieri ha trovato raccapricciante, soprattutto considerando il commento della figlia quattordicenne, che alla vista di quello che sarebbe dovuto essere uno “spettacolo”, ha esordito dicendo: “Papà che schifo, questo non è un paese dove potersi realizzare”.

Sono stati tantissimi i commenti di supporto al manager milanese. Ma allora com’è possibile che un post faccia così scalpore quando in Italia già da decenni in tutto il Paese, dalla Lombardia, al Lazio e persino in Puglia, è diventata una vera moda il Nyotaimori, dove il cibo viene servito su un corpo femminile nudo. E il costo di una cena non è neppure economico. Un altro aspetto che stupisce è sapere che in realtà in quell’atto rivoluzionario Mazzieri si è ritrovato ad essere l’unico a denunciare uno spettacolo al quale, invece, tantissimi adulti non vedevano l’ora di assistere. E che per l’ennesima volta sia stata una giovane a sottolineare una “normalità” degli adulti, che sana non è.