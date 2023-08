Ragazza ricoperta di cioccolato nel buffet in hotel

Sta facendo molto discutere (e indignare) la foto – che sta circolando sul web – di una ragazza in costume da bagno, ricoperta di cioccolato, sul tavolo stesa accanto a un buffet di dolci.

La foto, scattata a Ferragosto, è stata pubblicata da un manager milanese in vacanza al “Voi Colonna Hotel” di Golfo Aranci, Sardegna. L’uomo ha commentato chiedendosi come fosse possibile “permettere che nelle proprie strutture ci siano questi comportamenti, dove il corpo di una donna, di una lavoratrice, sia equiparato a quello di una stoviglia” e parlando quindi di “corpo femminile come oggetto”.

Inoltre, ha puntato il dito contro la catena “Voi Hotels” e il gruppo Alpitour a cui l’hotel è collegato.

La catena si è scusata parlando di un “increscioso episodio” e aggiungendo: “Stiamo intraprendendo azioni immediate per affrontare questo episodio in modo costruttivo e per garantire che in futuro nessun cliente debba sentirsi offeso”.