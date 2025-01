Dopo 2 settimane al gelo è stata ritrovata Kate, la cagnolina dispersa all’Abetone – IL VIDEO

Un video commovente, che racconta il lieto fine di una vicenda che in tanti avevano raccontato. È quella della cagnolina Kate, affettuosamente ribattezzata Polpetta. Kate, 16 mesi, era stata adottata ad agosto dal canile da una coppia di giovani di Pisa. Che il 27 dicembre l’aveva portata all’Abetone, per farle vedere per la prima volta la neve. Ma all’arrivo dell’ovovia, forse per un rumore, la cagnolina che era in braccio al padrone si è divincolata ha staccato il guinzaglio ed è scappata.

La coppia di giovani aveva provato a rincorrerla ma niente. E così erano partite le ricerche. Una corsa contro il tempo, viste le temperature, la neve. Ma loro non si erano arresi, e nella loro ricerca avevano coinvolto anche Katia Chirullo, una volontaria specializzata nella ricerca di animali smarriti. Giorni di angoscia, di ricerche incessanti e senza esito, anche con i droni.

E poi, due settimane dopo, questo video. Il video che racconta il ritrovamento di Kate. Kate che corre incontro ai suoi padroni. E le lacrime della volontaria. Un filmato commovente, e un lieto fine per questa cagnolina, dimagrita, ferita a una zampa ma salva. E di nuovo fra le braccia dei suoi padroni.

di Annalisa Grandi