Vi ricordate di Morgan e Bugo?

Morgan contro Bugo. Bugo contro Morgan. Tra accuse di bullismo, incompetenza musicale, storie su Instagram, interviste su riviste e quotidiani. Sono passati tre anni dalla loro lite consumata davanti al pubblico e dietro le quinte all’Ariston di Sanremo. I due artisti avrebbero dovuto omaggiare Sergio Endrigo nella serata delle cover, Morgan cambiò il testo della loro canzone in gara, un atto di accusa verso Bugo che lasciò il palco: il resto è una storia pop-trash tra meme, retroscena, introspezioni psicologiche dei protagonisti. L’Italia per giorni ha discusso solo di Morgan e Bugo. Che in realtà ci mancano.

Anche se Morgan torna in tv in questi giorni con un programma musicale su Rai2, in seconda serata. Ci piacerebbe tornare a quegli scanzonati momenti di sbigottimento sanremese. Dopo la faida infatti si è generato un secondo Big Bang. Dalla Cina è arrivato il Covid-19, il virus sconosciuto che diventa pandemia, il lockdown, la conta dei morti, la paura, il saturimetro, la corsa alla mascherine, il conto alla rovescia sull’arrivo dei vaccini. Incubi, paure, sospetti, retropensieri, abitudini che sono ormai interiorizzate in gran parte degli italiani, anche se fa riflettere – dopo quasi 200mila morti – quel 5% del partito NoVax alle elezioni regionali in Friuli-Venezia-Giulia.

E mentre la pandemia ha iniziato finalmente a rallentare, si è presentata alle porte del Donbass, poi di Odessa, di Kiev la guerra russa all’Ucraina. Altra strage di morti, riecco i cannoni in Europa, echi di guerra mondiale. Quanto ci piacerebbe tornare solo per qualche ora, a Morgan e Bugo?

Di Nicola Sellitti