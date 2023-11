San Lorenzo Nuovo (Viterbo), esplode palazzina con richiedenti asilo

San Lorenzo Nuovo (Viterbo), esplode palazzina che ospitava la casa di accoglienza della società “Ospita” con all’interno richiedenti asilo

Intorno all’una di questa notte si è verificata un’esplosione che ha completamente distrutto la palazzina che ospitava la casa di accoglienza della società “Ospita” con all’interno richiedenti asilo nella zona industriale di San Lorenzo Nuovo, in provincia di Viterbo.

Trenta i feriti, uno in gravi condizioni e immediatamente trasportato in elicottero a Roma, dove si trova ricoverato in coma e intubato. Sul posto tre elicotteri del 118 e diverse unità dei vigili del fuoco.

Ancora ignote le cause che hanno portato all’esplosione. “All’interno della struttura non esistevano impianti a gas – spiegano gli amministratori di “Ospita” – sia per il riscaldamento che per l’uso cucina, dovremo appurare le origini dell’esplosione, noi ci riteniamo parte lesa”.

Il prefetto di Viterbo Antonio Cananà ha convocato per oggi pomeriggio una riunione d’emergenza per fare chiarezza sull’accaduto. Al momento, la procura procede per “disastro colposo”.