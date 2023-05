Far notizia senza la notizia

Il tema del caro affitti a Milano esiste. Buttarsi a pesce su qualsiasi cosa trasformandola in gigantesca notizia però adesso sta diventando troppo. Come per la vicenda della ragazza che martedì aveva deciso di dormire in tenda davanti al Politecnico. Certo una protesta fatta per far rumore, certo un argomento da affrontare. Ma senza esagerare, come invece è successo. Peraltro la ragazza in questione è di Bergamo e, per carità, saranno pure scomodi i treni ma la distanza tra la sua città e Milano non è proibitiva. Oltretutto, dopo appena due giorni se n’è tornata a dormire a casa. Perché, si sa, la tenda non è proprio il massimo. Senza sottovalutare la tematica, che pur merita di essere affrontata, se proprio bisogna parlare della difficoltà di molte persone a pagare affitti o mutui in città forse si può scegliere qualche esempio diverso. Diciamo che la studentessa bergamasca non ne è proprio la massima rappresentazione.

Va poi detto che ultimamente sparare a zero su Milano è diventato di gran moda. E sebbene i problemi ci siano e pure grossi, questo sensazionalismo rischia di trasformarsi in un boomerang. Oltre alla possibilità che alla fine, a forza di tanto parlare, non ci sia più nulla che davvero colpisce. Va inoltre sempre ribadito un concetto: i prezzi a Milano restano così alti perché evidentemente esiste una domanda. Per il momento. Altrimenti si assisterebbe a un ovvio, graduale abbassamento dei costi. Se si tratta di una bolla lo si vedrà col tempo.

Di Annalisa Grandi

**Foto credits Agenzia Ansa