Fedez, che imbarazzo

Se la risata era imbarazzante, la frase lo è anche di più.

Evidentemente Fedez deve trovare particolarmente comica la vicenda della scomparsa di Emanuela Orlandi perché emergono altri spezzoni del podcast in cui si parlava proprio della vicenda della ragazzina sparita nel nulla.

Il web lo sappiamo è implacabile, e quindi ecco Federico Lucia che quando Gianluigi Nuzzi spiega che il Papa ha detto che Emanuela è in cielo, e quindi si presume sia morta, sente il bisogno di dire: «Oppure fa la pilota». Per poi, di nuovo, scoppiare a ridere manco avesse fatto la battuta più divertente del decennio.

Ora, pare che Fedez abbia chiamato Pietro Orlandi per scusarsi. Minimo, visto anche il polverone che ne è scaturito. E visto che questo pare stia mettendo in dubbio lo show sanremese promesso a Fedez. Sta di fatto che non si capisce come una persona abituata a stare sotto i riflettori non si renda conto di dover riflettere prima di parlare. Ancora, non si capisce come a qualcuno possa far ridere una 15enne scomparsa e una famiglia che da decenni la cerca e non ottiene risposte.

Non fa ridere. Per niente. E non bisogna essere parenti della Orlandi per arrivarci.

di Annalisa Grandi