Fingono un malore per farsi dare “un passaggio” dall’ambulanza a Riccione

Fingere un malore e chiamare l’ambulanza per farsi dare “un passaggio” da Coriano fino a Riccione. È questa l’ultima trovata di due ventenni che hanno filmato le loro “gesta” e poi pubblicato il video su TikTok, diventato immediatamente virale (circa 50.000 visualizzazioni in meno di 24 ore).

“Siamo sperduti in campagna e mo’ risolviamo la situazione”, le parole del giovane prima di chiamare il 118 e fingere che l’amico stia male. “Viene l’ambulanza a prenderci. E chi c’ha voglia di tornare a piedi a Riccione”. Ridono per la situazione mentre alcuni operatori del 118 prontamente si muovono per andare in soccorso del finto svenuto.

I ragazzi sono stati denunciati penalmente dall’Ausl Romagna e identificati dai carabinieri di Riccione. Saranno indagati per interruzione di pubblico servizio e procurato allarme.

L’Ausl Romagna ha spiegato in una nota come “gli operatori del 118 abbiano eseguito le procedure in modo corretto e puntuale, attenendosi alle informazioni fornite dal chiamante. Allo stesso modo si è comportato l’equipaggio, che ha trasportato il ragazzo e l’accompagnatore al Pronto Soccorso di Rimini”.

E no, non è stata una semplice bravata.

di Filippo Messina