Francesca Bellettini, l’italiana da un miliardo di dollari

Francesca Bellettini, classe 1970, originaria di Cesena, AD di Yves Saint Laurent è l’unica donna italiana inserita dal Financial Times nella classifica delle 25 donne più influenti al mondo del 2022. Studentessa bocconania e una carriera cominciata nel settore moda con il Gruppo Prada nel 1999, poi ingaggiata nel Gruppo Kering, e nel 2013 nominata Chief executive officer della Maison francese.

Bellettini, soprannominata la “donna dal miliardo di dollari” datole dal quotidiano francese Le Monde – a riconoscimento del tanto duro lavoro svolto dietro le quinte – mira a raddoppiare le entrate della società entro il 2026.

Sono tre le categorie della classifica: leader, eroine e creatrici.

Nella categoria “leader” oltre a Bellettini è stata inserita la giudice Ketanji Brown, prima donna afroamericana della Corte Suprema degli Stati Uniti, la premier finlandese Sanna Marin, l’avvocata ucraina leader dell’organizzazione per i diritti civili Oleksandra Matviychuk, la ministra pakistana del Cambiamento climatico, Sherry Rehman, la vicepresidente della Colombia, Francia Elena Márquez Mina e il primo ministro delle Barbados, Mia Mottley.

Tra le “eroine” il Financial Times sceglie la tennista Serena Williams, la filantropa ex moglie di Bezos, MacKenzie Scott, le donne iraniane che lottano per la loro libertà e Rebecca Gompert, il medico che difende il diritto all’aborto e sta aiutando le donne degli stati americani che vietano le interruzioni di gravidanza.

Nella categoria “creatrici” troviamo Megan Markle, la moglie del principe Harry “divenuta simbolo di resilienza per molte donne” e Billie Eilish come la “voce di una generazione”.

Di Marco Mauri