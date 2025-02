Frosinone è la città più inquinata d’Italia, di nuovo

Uno forse non lo immaginerebbe ma per il secondo anno di fila è Frosinone la città più inquinata d’Italia.

Uno forse non lo immaginerebbe ma per il secondo anno di fila è Frosinone la città più inquinata d’Italia. Lo conferma il report di Legambiente sulla qualità dell’aria nelle nostre città. Ebbene come un anno fa Frosinone si conferma maglia nera, davanti alla ben più prevedibile Milano. Seguono Verona e Padova, ma ci sono anche Cremona e Lodi, Ferrara e Asti. Insomma qualche sorpresa, soprattutto viste le dimensioni di alcune di queste città ci si immaginerebbe minor inquinamento di quelle più grandi. Invece non è così.

Quello dell’inquinamento atmosferico, lo sappiamo, non è un tema da sottovalutare. Sia perché molte città italiane, ad oggi, sarebbero fuori dai parametri europei Che entrano in vigore nel 2030. Ma anche perché l’inquinamento atmosferico solo in Italia è causa di 50.000 morti premature.