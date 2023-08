Genitori che danno speranza

Accade che un padre, nel leggere le notizie locali, riconosca il figlio in un video. La scena non è di quelle di cui andare fieri: un manipolo di giovani, con la scusa di fumare fuori una sigaretta, se la dà a gambe da un locale evitando di saldare il conto. Il fattaccio, che ricorda quello di poche settimane fa in Albania, si svolge a Malta dove il gestore, giustamente arrabbiato, decide di inviare le immagini delle telecamere ai media maltesi ma anche siciliani, avendo riconosciuto nei furbastri l’accento siculo. Il gestore gli chiede di versare i soli ad un’associazione

