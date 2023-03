Morto Gianni Minà, aveva 84 anni

A causa di una malattia cardiaca è scomparso a 84 anni Gianni Minà, uno dei più famosi giornalisti degli ultimi decenni, nella sua casa romana.

“Gianni Minà ci ha lasciato dopo una breve malattia cardiaca. Non è stato mai lasciato solo, ed è stato circondato dall’amore della sua famiglia e dei suoi amici più cari.Un ringraziamento speciale va al Prof. Fioranelli e allo staff della clinica Villa del Rosario che ci hanno dato la libertà di dirgli addio con serenità”.

Giornalista straordinario, narratore come pochi, appassionato difensore delle sue idee.

Della sua idea di mondo, non certo solo di sport. Gianni Minà ha segnato un’epoca, quella in cui raccontare sport significava raccontare soprattutto storie di donne e uomini fuori dall’ordinario. Prima che nascesse lo storytelling, prima che le personalità si trasformassero in personaggi, Gianni Mina ha intervistato tutti i grandi della sua epoca. Non era certo solo un fenomenale giornalista sportivo, ma come tutti i fuoriclasse di questa “disciplina“ aveva sviluppato nel tempo una capacità meravigliosa di cogliere gli aspetti più umani e di valore delle storie, delle carriere e delle più grandi avventure professionali.

Fu amico personale e sincero dei più grandi sportivi del XX secolo, personaggi giganteschi ben oltre i confini del proprio sport: Mohammed Alì e Diego Armando Maradona. Raccontati come nessuno, perché vissuti come nessuno.

Un maestro. Ci mancherà.