Il coming out è un obbligo?

Quello che è successo al Liceo Classico di Ferrara ha avuto un grande eco

Fondamentale, essenziale è che nelle scuole si insegnino il rispetto e l’inclusione. Alle volte è più facile, altre meno, però quello che è successo al Liceo Classico di Ferrara ha avuto un grande eco: lì stava svolgendo un intervento una componente della segreteria nazionale dell’Arcigay, che a un certo punto ha invitato ad alzarsi gli studenti Lgbt+ o con parenti o amici Lgbt+. Pare si stessero alzando tutti quando la preside è intervenuta per invitare la relatrice a sedersi e riportare l’ordine, garantendo comunque che l’istituto garantisca rispetto e inclusione.

Ora, l’esponente Arcigay parla di discriminazione ma sul tema chi era presente diverge nelle opinioni. Insomma fra i ragazzi c’è chi concorda sul clima ostile, e chi invece sostiene che in realtà l’atteggiamento sia stato sgradevole da entrambe le parti. Sorgono però due domande: se davvero ci fosse stata discriminazione nell’istituto, perché tenere un incontro proprio su quel tema? Insomma, sarà stata la stessa preside a autorizzarlo immaginiamo. Secondo: ma siamo sicuri che invitare ad alzarsi chi è Lgbt+ sia davvero il modo migliore per dimostrare che non esiste nessuna differenza per sesso né orientamento sessuale? Non si rischia l’effetto contrario? Ciascuno faccia le sue riflessioni e tragga le sue conclusioni.

Di Annalisa Grandi