Un anno di ricerche su Google Trends. La parola al 2022

Un anno di ricerche su Google Trends. In Italia la parola di maggiore tendenza è stata Ucraina, seguita da Regina Elisabetta e da Russia Ucraina

C’è più guerra e meno pandemia. Più incertezza sul carovita e meno sui dpcm. Sport e spettacoli sono la solita fonte d’evasione. Ma anche quest’anno le curiosità di un popolo dipingono l’umore di un Paese: è la sintesi delle ricerche effettuate su Google nel 2022, rivelata dallo stesso motore di ricerca in queste ultime settimane.

In Italia la parola di maggiore tendenza è stata Ucraina, seguita da Regina Elisabetta e da Russia Ucraina. Colpisce il quarto posto degli Australian Open di tennis, davanti a Elezioni 2022 e Putin. Subito dopo c’è il compianto Piero Angela, il più cliccato fra i nostri cittadini. Dalla tv di ieri a quella di oggi: Drusilla e Blanco, protagonisti diversi del 72esimo Festival di Sanremo, compaiono un po’ a sorpresa in questa top ten. Fra di loro, in nona posizione, ecco Italia-Macedonia. Che anche nello sconforto, nazione di calcio rimaniamo.

Guardiamo le altre sezioni di Google Trends. Tra i molti prevedibili perché – “…la Russia vuole invadere l’Ucraina?”, “…aumenta la benzina?”, “…Draghi si è dimesso?” – spicca un intruso: “Perché Pioli is on fire”, il tormentone che ha accompagnato il Milan allo scudetto, è il secondo quesito più gettonato dagli italiani. Che nel frattempo imparano, assimilano. “Come fare lo Spid”, domanda dell’anno 2021, ora non figura nemmeno tra le prime dieci – nuove urgenze “il tampone rapido”, “i sondaggi su WhatsApp”, “il passaporto” – ed è stata scalzata pure da “Come fare le pesche sciroppate” (vincitrici fra le ricette: sul web corre voce che siano ottimi rimedi naturali contro il Covid; nessuna evidenza, sia chiaro).

E passiamo al confronto con gli altri Paesi. Anche in Francia e Germania la parola chiave è Ucraina, che scivola al secondo posto in Spagna, al quarto in Gran Bretagna e perfino al quinto negli Stati Uniti. Questione di priorità. A Kyiv e dintorni invece, la formula più cercata è “Mappa degli allarmi aerei”, con generatori elettrici, sale e giubbotti antiproiettile in testa agli acquisti dell’anno. Nel frattempo gli italiani si chiedono “Cosa significa parlare in corsivo”, i francesi “Perché sono stati inventati i corn-flakes”, gli spagnoli “Quando esce Fifa 23”. Siamo fortunati, non c’è che dire. E pure fuori dal mondo: su scala globale, due delle prime cinque ricerche su Google si riferiscono a un paio di partite di cricket popolarissime nel subcontinente indiano. Mentre la parola regina di questo 2022 è Wordle: un videogiochino rompicapo per browser.

Teniamoci pronti all’anno che verrà, con stramberie annesse.

Di Francesco Gottardi