I maschi sono l’anello debole

Siamo umani ma restiamo mammiferi. Per quanto l’evoluzione ci permetta di camminare eretti, pianificare decisioni, usare un alfabeto per produrre discorsi complessi, restiamo comunque animali con necessità primordiali da soddisfare: fame, sete, sonno, temperatura adeguata, sesso. E se la nostra intelligenza ci ha permesso di rendere il cibo sempre disponibile e di inventare sistemi per raffreddare e riscaldare la casa, con il sesso le cose – invece di semplificarsi – si sono complicate. Certo, fatti non fummo a viver come bruti, sta di fatto però che i nostri sistemi legati alla sopravvivenza della specie non si sono evoluti come hanno fatto invece quelli legati al pensiero e al ragionamento astratto.

Per le donne in realtà le cose sono andate migliorando: dopo secoli in cui il piacere e il consenso femminili sono stati considerati variabili accessorie, da anni è in atto una rinascita sessuale che è anche affermazione del diritto al piacere e alla scelta. L’anello debole sembrano essere diventati i maschi: sono sempre di più infatti i giovani tra i 18 e i 24 anni che soffrono di disfunzione erettile. Quella che volgarmente viene chiamata impotenza, a sottolineare il ruolo cruciale dell’erezione per l’identità maschile, è sempre più diffusa e si dice che le cause siano più psicologiche che fisiche.

In realtà, mente e corpo non sono due cose separate: è il delicato equilibrio del sistema nervoso autonomo a garantire nell’uomo l’erezione prima e l’orgasmo poi. Il sistema parasimpatico, quello che si attiva quando siamo rilassati e sereni, permette la dilatazione dei vasi e l’afflusso di sangue al pene. Ma se interviene un fattore di disturbo, che sia la percezione di un pericolo o un pensiero complesso che ‘distrae’, ecco che si attiva il sistema simpatico: i vasi si contraggono e addio erezione. In gran parte si ascrive questo fenomeno alla difficoltà di adattamento dei ragazzi alla maggiore intraprendenza delle ragazze e al ribaltamento dei ruoli, ma sicuramente anche la questione del consenso esplicito pesa. Oggi, soprattutto per le nuove generazioni, un bacio rubato viene percepito come un gesto violento anche all’interno della coppia e questo significa che ogni approccio di tipo sessuale deve prima essere pianificato e valutato, con inevitabili ripercussioni sulla spontaneità ma anche sull’erotismo.

E se per uomini adulti e risolti si potrebbe trattare di una questione di poco conto, per chi è più giovane e insicuro può rappresentare un vero freno, psicologico e fisico. I ragazzi da una parte crescono nutriti da film porno che mostrano misure e performance irrealistiche, ragazze sempre pronte a soddisfare il maschio e dinamiche che ormai non sono più rappresentative di quelle reali; dall’altra si trovano a fare i conti con ragazze informate, esigenti, intraprendenti e che vogliono giustamente decidere il come e il quando. Un cortocircuito che porta alcuni di loro a ritrarsi dalle relazioni e altri a una misoginia in cui il sesso diventa una sfida, anche violenta, tra generi.

La speranza è che, con l’evoluzione, i sistemi ancestrali si modifichino come quelli corticali. Per ora, c’è sempre il Viagra.