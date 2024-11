Idiozie in… corsivo

La ragazza che è diventata celebre sui social poiché ha “inventato il corsivo” decide di monetizzare il successo in una nota piattaforma per adulti. E secondo la madre fa bene

La ragazza che è diventata celebre sui social poiché ha “inventato il corsivo”, decide di monetizzare il successo – molto passeggero – in una nota piattaforma in cui si distribuiscono contenuti per adulti. Liberissima di farlo, ci mancherebbe altro.

Ma poi arrivano le parole della madre di questa ragazza che, in difesa di chi aveva criticato la scelta della figlia, dice: “Mia figlia fa bene, piuttosto che lavorare e ‘spaccarsi’ la schiena, è giusto che si faccia le foto e che le metta in vendita”.

Il commento del direttore Fulvio Giuliani