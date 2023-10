Il bambino che scampò al rastrellamento nazista

Qualcuno è riuscito a scampare a morte certa, per fortuna o per un gesto di generosità. Come Mario Mieli, oggi 83 anni, all’epoca un bambino: «Abitavamo al terzo piano di un palazzo in via del Portico d’Ottavia, al numero 9» ci racconta. «Avevo due anni e mezzo. I nazisti sono entrati in casa nostra e hanno preso tutti: me, mia madre, mio padre, mia nonna e due miei zii. Si è salvato soltanto mio nonno che era uscito a comprare le sigarette». Le Ss li fanno scendere in strada, a pochi metri c’è un camion che li aspetta. Salgono tutti, nel frattempo il piccolo Mario scivola da un abbraccio all’altro, fino a quello di suo padre, l’ultimo della fila. Intorno a loro, una folla di curiosi assiste alla scena. C’è una donna che non riesce a trattenere lo sdegno: «”Che se lo portano a fare quel ragazzino, lo lasciassero qui”, disse ad alta voce quella signora» ricorda Mario Mieli. «Parole ascoltate da una mia zia che, saputo della retata, si era avvicinata al camion per provare ad avvertire mia madre. A quel punto mia zia chiese a quella donna se poteva provare a prendermi perché lei, in quanto ebrea, avrebbe rischiato troppo. E così fece: disse a un nazista che ero suo figlio e riuscì a convincerlo grazie all’aiuto di un ebreo che sapeva il tedesco, Arminio Wachsberger, uno dei pochissimi a tornare vivo da Auschwitz. La signora mi portò in un parco lì vicino, giocò un po’ con me. Poi arrivò mia zia a portarmi via».