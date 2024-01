Il commercio che sorprende

Si ha la netta impressione che i l piccolo commercio abbia ritrovato non solo un ruolo ma soprattutto uno spazio. Negozi che con competenza, pazienza e cura del dettaglio prosperano

La Befana, ne scrivevamo ieri, come da tradizione si è portata via tutte le feste.

È presto per trarre un bilancio dal punto di vista turistico e commerciale, ma gli indicatori volgono praticamente tutti al bello. Proprio nei giorni di festa, ci siamo concentrati sulla straordinaria macchina del turismo italiano e anche su alcuni difetti congeniti di cui non sembriamo essere in grado di liberarci. Più che altro per scarsa volontà, perché davanti a determinate banalità ipotizzare l’incapacità sarebbe irrealistico oltre che sconfortante.

Se passiamo al commercio, ribadendo di essere ovviamente in attesa di dati solidi, le previsioni sono per un generale segno “più“. Premesso che questo non ha nulla che vedere con il persistere (in taluni casi l’immanenza) di problematiche di varia natura, aree di sofferenza e di vera e propria povertà, non si può negare la sensazione generale di una buona annata per i consumi, già certificata dai dati provvisori a nostra disposizione. Anche da una stagione delle feste di Natale e Capodanno più che soddisfacente. A meno di sorprese negative dell’ultimissimo secondo.

A parte questo, proviamo a sviluppare una considerazione su come si stiano muovendo i consumatori: l’online è ormai parte integrante del nostro quotidiano e vi facciamo ricorso con assoluta naturalezza anche in quelle aree del Paese un tempo sfavorite da una logistica più complessa. Detto questo – mi farebbe molto piacere leggere i vostri commenti ed esperienze al riguardo – è forte l’impressione che il piccolo commercio abbia ritrovato non solo un ruolo, ma soprattutto uno spazio.

Se la grande distribuzione ha oggettivamente dovuto fare i conti, oltre che con le conseguenze della pandemia, con una sorta di “crisi” di crescita e bulimia di spazi, i commercianti “al dettaglio” più svegli e capaci non solo hanno tenuto botta, in tanti casi hanno riconquistato quote di mercato.

Lo scrivevamo in tempi lontani, quando andava di moda la vulgata secondo la quale l’e-commerce avrebbe cancellato negozi e centri commerciali esclusi i più grandi: non c’è concorrenza possibile – ovvio – sul fronte dei prezzi, ma la battaglia si può combattere e vincere nella qualità del servizio, nella capacità di offrire qualcosa che la rete e la stessa grande distribuzione non potranno mai dare o dare solo in parte.

Non ci riferiamo soltanto ai negozi di abbigliamento o agli alimentari, dove questo ragionamento è più naturale. L’impressione è che anche nell’elettronica, per esempio, si sia ricostruito uno spazio. Negozi che offrono molto meno dell’infinita scelta online o della grande offerta del centro commerciale, ma che con competenza, pazienza e cura del dettaglio vincono e prosperano.

Crediamo, insomma, si possa sfuggire a un luogo comune ormai abusato, ma – come sempre – starà a ciascuno di noi indirizzare la realtà. Operatori del commercio e consumatori.

