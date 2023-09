Ipnotizzati dal telefono

Avete presente quella meravigliosa sensazione che si prova quando chi vi sta di fronte guarda il telefonino e risponde mugugnando? Sapete che a volte siamo noi quelli che mugugnano col cellulare in mano? Vittime e carnefici. Il termine phubbing, da phone (telefono) e snubbing (snobbare), si riferisce all’atto di preferire l’uso dello smartphone all’interazione con persone fisicamente presenti. Il phubber è colui che ignora mentre il phubbee è la vittima, lasciato lì come un tricheco trascurato. Quando il phubbing s’insinua all’interno delle relazioni di coppia può portare a conseguenze drammatiche. In questo caso abbiamo il termine partner-phubbing – fra i peggiori scioglilingua – in cui uno dei partner ignora l’altro a favore del proprio telefono. Ecco che la presenza fisica si scontra con l’assenza mentale. ‘Na schifezza, insomma.

