La meglio gioventù

Abbiamo terminato ieri il ciclo di quattro lezioni alla Università IULM di Milano, tenute da noi de La Ragione con studenti delle lauree magistrali in Comunicazione.

Una bellissima esperienza, un modo vero e anche sfidante per mettersi in contatto reale con il mondo dei nostri figli.

Innanzitutto, un ringraziamento va alla pazienza dei ragazzi, perché venire in 50 ad ascoltare dei giornalisti parlare del loro piccolo universo è sempre un rischio. Il rischio dell’autoreferenzialità e di quell’atteggiamento a cui purtroppo si sono dovuti abituare: una certa sufficienza, il non detto di giudizi sempre un po’ troppo severi nei loro confronti. O almeno sbrigativi, nel catalogarli come un gregge indistinto.

Mai errore fu più grave: per quello che può valere la nostra esperienza – e in questo caso non crediamo poco – c’è preparazione, c’è passione, c’è voglia di imparare, anche di buttarsi oltre l’ostacolo. Rischiando, se necessario. Vero, avevamo di fronte un pubblico selezionato: dall’università Iulm, dal naturale interesse per le materie di studio e per temi che a buona parte del mondo adulto spesso sfuggono del tutto. Ci siamo ritrovati a ragionare sul perché delle scelte della dittatura venezuelana, sulla dura presa di posizione di Joe Biden nei confronti del premier israeliano Benjamin Netanyahu, del futuro dell’intelligenza artificiale e dei rischi connessi alle nuove norme in discussione nell’Unione europea.

La verità è che questi ragazzi sono molto meglio di come li si immagina e racconta, hanno un evidente bisogno di sentirsi considerati, presi sul serio, non rinchiusi in un cliché. Colpisce ciò di cui in quattro lezioni hanno finito per lamentarsi maggiormente: la scarsa considerazione che si aspettano di trovare nel mondo del lavoro. Danno per scontato (ed è terribile!) che chissà per quanto tempo non riusciranno ad essere valutati in base alle loro capacità e al loro impegno, ma soprattutto in funzione della loro età. Ve la sentireste di dar loro torto? In quante aziende titolari, manager e responsabili sono pronti a non lasciarsi trascinare dai luoghi comuni nei loro confronti? Almeno porsi questa domanda sarebbe uno step importante.

Una nota di merito concedetecela per l’attività della Iulm, un’università in cui i ragazzi sono al centro di quanto di più importante si possa riservare agli studenti: gli stimoli. Merito di un corpo docente moderno, plasmato dal rettore Gianni Canova, che ha un’idea al passo con i tempi dell’insegnamento e di ciò che il mondo dei grandi deve saper trasferire ai ragazzi.

La scelta di affidare a La Ragione un ciclo di lezioni in totale autonomia è stata una bellissima sfida innanzitutto per noi, chiamati a scendere dal piedistallo delle idee e dei giudizi e di confrontarci con la realtà dei ragazzi. Un’esperienza creativa e formativa che ci impegniamo a portare avanti in special modo nel nuovo hub culturale appena inaugurato a Milano, in Corso di Porta Ticinese.

di Fulvio Giuliani

