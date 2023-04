La drammatica storia di una femmina di pastore tedesco. Dinah è segregata in un garage, ma per l’Asl “il cane è in buona salute”

Voi ci vivreste in un garage? Chiusi dentro con un lucchetto, e – non bastasse – chiusi anche in gabbia? Ebbene così vive da almeno due anni Dinah, una femmina di pastore tedesco. Chiusa in un garage dal suo proprietario.

Succede a Ruvo di Puglia e la cosa sconcertante di tutta questa vicenda è che nonostante le segnalazioni, le ispezioni Asl, il cane sta ancora lì. Tra l’altro, prima era completamente al buio. Praticamente sepolta viva. Dopo un’ennesima ispezione il proprietario ha costruito una gabbia con una cuccia. Il cane sta lì. Una delle porte ora ha una griglia, da cui un minimo di luce filtra. Sufficiente? No, allucinante. Eppure nel 2022 la Asl ha dichiarato di aver trovato il cane “in buona salute”. Un pastore tedesco, chiuso da almeno due anni in un garage. In buona salute.

In quale Paese civile può succedere una cosa del genere? Tra le altre cose, tenere un cane in una condizione di isolamento sociale configura il reato di maltrattamento. Perché, nonostante le segnalazioni, i sopralluoghi, Dinah è ancora con il suo padrone? Il precedente cane di questo signore peraltro, pare sia morto, cieco ovviamente. In gabbia, al buio. Con un canale di scolo per far uscire gli escrementi. Dinah vive così. O meglio, non vive. E allora la sua storia deve essere conosciuta. Perché forse solo così, finalmente qualcuno deciderà che è il momento di portarla via da lì. Perché non ha commesso nessun crimine. Se non finire in mani sbagliate. Un crimine, è assistere a tutto questo in silenzio. Attualmente la vicenda è seguita dall’avvocato Giada Bernardi Fondatore di Studio Legale GiustiziAnimale e Presidente Zampe che danno una Mano ODV. Liberiamo Dinah dal garage degli orrori.

Di Annalisa Grandi