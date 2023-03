Salvini propone di alzare i limiti di velocità in autostrada

“Ci sono ampie tratte autostradali dove sul modello tedesco si potrebbe pensare anche di aumentare i limiti di velocità, visto il basso tasso di incidentalità perché purtroppo la stragrande maggioranza dei morti non sono più su autostrada ma sono sulle strade extraurbane. Quindi con buonsenso si potrebbero aumentare in alcuni tratti e diminuire in altri, ci stiamo lavorando con i tecnici, la velocità non è una scelta politica”.

Il ministro dei Trasporti e delle infrastrutture Matteo Salvini, ai microfoni di Radio 24, rilancia l’idea non nuova alla Lega di aumentare i limiti di velocità su alcuni tratti di autostrada. Il progetto a cui starebbe lavorando il ministero consiste nel portare il limite di velocità dagli attuali 130 chilometri orari a 150 lungo le tratte autostradali ritenute più sicure per due requisiti:

– la presenza del sistema Tutor per il controllo della velocità (una rilevazione del valore medio attraverso le telecamere, che osservano il tempo di percorrenza di un automobilista da un punto A a un punto B);

– composizione a tre o più corsie per senso di marcia, così da far defluire meglio il traffico.

Nel 2001 il leghista Pietro Lunardi, allora ministro delle Infrastrutture e dei trasporti nel governo Berlusconi, aveva avanzato la stessa proposta, tornata poi nel 2019 e nel 2021 con il partito di Salvini. Quel testo prevedeva anche un terzo requisito, ovvero la presenza di asfalto drenante sulle tratte in esame.

I TRATTI DI AUTOSTRADA CON I REQUISITI ADATTI

In Italia le autostrade percorrono un totale di 7.016,4 km. Di questi, circa 1.800 hanno tre corsie per ogni senso di marcia e alcune centinaia ne hanno quattro.

Per quanto riguarda i sistemi di Tutor lungo la A1 se ne trovano quattro e due in A14. Stando alle caratteristiche richieste per l’aumento del limite di velocità a 150 km/h, i segmenti interessati potrebbero essere alcuni dell’A1 Milano-Napoli, dell’A4 Milano-Brescia, dell’A14 Bologna-Taranto, dell’A8 Milano-Varese e dell’A26 da Genova fino in Piemonte.

Tra i detrattori di questa ipotesi di riforma, c’è chi afferma che alzare i limiti di velocità possa aumentare esponenzialmente il numero di incidenti stradali. L’altra parte dell’opinione pubblica sostiene che impostare dei limiti di velocità più adeguati alla buona viabilità di alcuni tratti autostradali, possa migliorare la situazione. Secondo questa tesi, trovandosi di fronte a limiti più accettabili, gli automobilisti dovrebbero evitare di spingere l’acceleratore oltre quella velocità.

Di Giovanni Palmisano