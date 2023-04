L’intervista fake a Michael Schumacher

Dovrebbe esistere un limite a quello che si è pronti a fare per vendere copie. Evidentemente non c’è, a giudicare da quanto avvenuto in Germania: una copertina roboante con una foto sorridente di Michael Schumacher e l’annuncio di una intervista all’ex campione di Formula 1 coinvolto nel 2013 in un terribile incidente sugli sci.

All’interno, una serie di dichiarazioni che solo in fondo, ma molto in fondo all’articolo del settimanale in questione, si spiegava essere in realtà risposte create dall’intelligenza artificiale. E certo, sulle condizioni di salute di Schumacher la famiglia da anni mantiene il più stretto riserbo e in effetti era purtroppo improbabile che l’intervista fosse reale. Però la copertina questo non lo chiariva affatto. E chissà quanti quel settimanale lo hanno comprato, ingannati proprio dalla copertina. Ora per il settimanale potrebbero esserci risvolti legali non proprio piacevoli. Ma al di là di questo, per chi fa del giornalismo certi limiti, anche di decenza ancor prima che di deontologia, dovrebbero essere chiari. A quanto pare non è così.

Di Annalisa Grandi