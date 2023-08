Lufthansa lascia a terra disabile tredicenne

Non è la prima volta che accade. Eppure puntualmente ci si trova a raccontarlo di nuovo. Di come per i disabili ancora la vita possa essere complicata. Questa volta è successo a un ragazzino di Anzio che doveva tornare dalle vacanze con la sua famiglia. Il problema è sorto con un volo Francoforte-Roma della Lufthansa. In sostanza non c’era il personale per l’assistenza ai disabili. Così il ragazzo, insieme ai genitori e ai due fratelli, non è stato fatto salire sull’aereo. Partenza rimandata per lui, al giorno successivo. Con tutta la famiglia.