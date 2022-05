Madonna scrive a Papa Francesco

Chissà se il papa apparirà alla… Madonna. Badate bene, non stiamo giocando a facili blasfemie ma semplicemente riportando una notizia. Nel nostro mondo libero e vario (grazie alla democrazia) succede infatti che una cantante di gran talento, una star sulla breccia da decenni, abbia come nome quello di Madonna. E che questa artista abbia deciso di scrivere nientedimeno che al pontefice in persona. Lo ha fatto, come si usa sovente al giorno d’oggi, via Twitter: «Ciao papa Francesco» ha postato, taggando l’account Pontifex. «Sono una brava cattolica, lo giuro! Cioè, non giuro! Non mi confesso da decenni. È possibile organizzare un incontro prima o poi per discutere di questioni importanti? Sono stata scomunicata tre volte. Non è giusto. Cordialmente, Madonna». In attesa che Francesco risponda alla Madonna, vale la pena sottolineare che non è la prima volta che la star americana (che in passato ha scatenato polemiche per l’uso di simboli religiosi in alcuni suoi video e concerti) esprime il desiderio di vedere il papa. Lo aveva già fatto nel 2015, sottolineando la volontà di incontrarlo, dopo aver premesso «anche se mi hanno scomunicata».

«Che Dio lo benedica – disse in quell’occasione la cantante – lo saluto tanto. Dobbiamo incontrarci. Un piatto di pasta, una bottiglia di vino buono. Ho una chance? Non scherzo». Sette anni dopo, Madonna ci riprova. Del resto, si sa, la speranza oltreché un sentimento umano è anche una delle tre virtù teologali (assieme alla fede e alla carità). Hai visto mai.

di Jean Valjean