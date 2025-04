Un matrimonio è per mai

Un tempo considerato un passo fondamentale nella vita di coppia, il matrimonio sta attraversando un periodo di profondo cambiamento. Se in passato sposarsi rappresentava quasi un obbligo sociale e familiare, oggi assistiamo a un’evoluzione dei costumi che riflette i mutamenti culturali, economici e demografici della società contemporanea. I dati più recenti dell’Istat confermano questa trasformazione, in particolare per quanto riguarda il numero di matrimoni e la loro distribuzione sul territorio.

In Italia le nozze sono in calo: nel 2024 se ne sono celebrate circa 184mila, 11mila in meno rispetto all’anno precedente. Questo segna il proseguimento di una tendenza già in atto da diversi anni. Particolarmente significativo è il dato che evidenzia la continua riduzione dei matrimoni ufficiati con rito religioso. Tra il 2023 e il 2024 si stima una diminuzione di circa 9mila sposalizi in chiesa, segno di un progressivo indebolimento del legame con l’aspetto sacro dell’unione. Allo stesso tempo registrano un calo anche le cerimonie civili, pur essendo meno legate alla tradizione, con una riduzione di circa 2mila unità. Questo fenomeno evidenzia come, nonostante una crescente laicizzazione della società, anche la forma più secolare di matrimonio stia perdendo terreno. Sono in aumento invece le unioni tra partner dello stesso sesso: +7,3% rispetto all’anno passato (il 56,1% fra uomini).

Nel Mezzogiorno c’è ancora un tasso di nozze più alto rispetto al Nord e al Centro Italia (3,2 matrimoni per mille abitanti contro il 2,8), ma allo stesso tempo, rispetto al 2023, si sta osservando una diminuzione proprio al Sud.

Nonostante queste evoluzioni, la famiglia (pur nelle sue forme sempre più diversificate) resta un nucleo basilare nella società. In tempi moderni le coppie possono scegliere di convivere senza legarsi formalmente, alcune optano per matrimoni meno tradizionali, più intimi o personalizzati. Viviamo un periodo di trasformazione in cui tradizione e modernità si incontrano e si scontrano. L’importanza dell’atto simbolico potrebbe diventare sempre più centrale, mentre il vincolo legale o religioso potrebbe perdere di significato. In un contesto globalizzato e multiculturale il matrimonio potrebbe evolversi, diventando una manifestazione di identità culturale e di scelte individuali.

In questo scenario, l’espressione “Mogli e buoi dei Paesi tuoi” – proverbio popolano che suggerisce di scegliere un partner e uno stile di vita che provengano dal proprio contesto culturale e sociale – potrebbe ormai risultare obsoleta. Sebbene questa visione fosse rappresentativa di un’epoca in cui il matrimonio rifletteva in modo più rigido le tradizioni locali, oggi la realtà ci mostra una società che, pur mantenendo radici culturali, è sempre più aperta alla diversità e alla personalizzazione delle scelte di vita. Il matrimonio sta insomma divenendo sempre più un atto di libertà e di espressione individuale in cui tradizione e modernità possono coesistere in nuove forme.

di Matteo Grossi