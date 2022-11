Matteo Lunelli vince il ”Premio EY l’imprenditore dell’anno”

Matteo Lunelli, vicepresidente e amministratore delegato di Lunelli S.p.A, è il vincitore della venticinquesima edizione Premio Ey imprenditore dell’anno. Il premio è stato assegnato da una Giuria indipendente da EY e composta da noti esponenti del mondo delle istituzioni, dell’economia e dell’imprenditoria, il Premio EY L’Imprenditore dell’Anno vuole essere anche uno stimolo a raggiungere traguardi sempre più importanti.

“Questo premio è un grande onore, ed è anche il riconoscimento dell’impegno, della dedizione e del talento di tutte le donne e degli uomini del gruppo Lunelli. È anche il frutto di 120 anni costellati di successi, e per quanto mi riguarda, 20 di lavoro intensi, bellissimi e pieni di soddisfazione”. Esordisce così l’imprenditore della holding del gruppo di famiglia alla quale fanno capo, oltre a Ferrari e Surgiva, la distilleria Segnana, le Tenute Lunelli che producono vini fermi in Trentino, Toscana e Umbria e Bisol, marchio di riferimento nel mondo del Prosecco Superiore di Valdobbiadene.

La visione di impresa per la famiglia Lunelli significa creare benessere, sicurezza e bellezza. “Essere imprenditore per me significa avere una visione, coinvolgere e guidare un gruppo di persone verso un obiettivo condividendo una passione e dei valori comuni”. Matteo Lunelli aggiunge: “La tradizione non è nient’altro che un’innovazione che ha avuto successo. Noi desideriamo continuare ad innovare ma al contempo essere fedeli ai principi dei valori che hanno fatto grande la nostra casa, ma allo stesso tempo dobbiamo guardare al futuro”. Tutte le persone coinvolte nell’azienda Lunelli hanno un forte legame con il proprio territorio, questo vuol dire prestare un’attenzione particolare verso l’ambiente, lavorando in sintonia con il territorio, mettendo al centro il talento e le persone.

Massimo Antonelli, CEO di EY Italia, ha commentato: “Stiamo affrontando un anno particolarmente complesso e, proprio quando ci apprestavamo a uscire dall’emergenza pandemica, la crisi geopolitica e le conseguenze economiche hanno ulteriormente complicato la congiuntura internazionale e del Paese. Le previsioni di EY sul tema indicano per l’Italia una crescita del Pil reale del 3,6% nel 2022 e dello 0,5% nel 2023, mentre l’inflazione dovrebbe passare dal 7,9% del 2022 al 6,4% del 2023. Siamo dunque di fronte a un cambio di paradigma, senza garanzie di linearità o continuità. Ma il futuro non è scritto e osserviamo come le aziende, le persone e il Paese siano state in grado non solamente di accelerare ma di far propria la trasformazione”.

Di Marco Mauri