Maurizio De Giovanni: “La ricordo, la ricordo ogni giorno”

Ci sono incontri che stravolgono una vita intera. Come un amore, un’amicizia. Piombano all’improvviso e ci cambiano per sempre. Lucia è stato questo per Maurizio de Giovanni. Durante la serata “Voci e storie a Porto Cervo“, lo scrittore ha emozionato tutti svelando un commovente episodio personale, legato al tragico terremoto dell’Irpinia, avvenuto il 23 novembre del 1980: il ricordo pungente e immortale della donna che gli ha salvato la vita e che, nonostante la sua prematura scomparsa, resta ancora oggi nei suoi pensieri.