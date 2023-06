Mediaset è Berlusconi. La rivoluzione del mondo della televisione italiana e non solo con una grande casa da tempo non più frequentata: Cologno Monzese

Ha rivoluzionato il mondo della televisione. Ha creato qualcosa di enorme, qualcosa che sembrava impossibile. Mediaset è Silvio Berlusconi. Nei corridoi di quell’azienda che a lui deve tutto non c’è persona che non abbia un aneddoto, un ricordo.

Certo da tempo non si vedeva più, nei corridoi di Cologno Monzese. Ma per anni ci ha messo la sua faccia, la sua presenza fisica, in quelle stanze e in quegli studi. Chi a Mediaset ha costruito una carriera gli deve tutto. Inutile negarlo. E anche i tanti magari meno famosi che varcando i cancelli hanno realizzato un sogno.

Giornalisti ma non solo, costumisti, sarte, cameraman autori. Persone che si sono avvicendate negli anni ma per le quali il senso reale di gratitudine nei confronti di Silvio Berlusconi è sempre rimasto identico. Come in altri casi, forse ancora di più che in altri casi, il fondatore e patrono ha lasciato la sua impronta indelebile. Anche dopo aver di fatto affidato le redini ai figli. Anche dopo aver smesso di varcare i cancelli di Cologno.

Di quegli enormi palazzi illuminati con il simbolo del biscione, testimonianza reale è tangibile di quella che sembrava una follia. Invece è diventata realtà. E che sempre, porterà il segno dell’uomo che ha reso possibile tutto questo: Silvio Berlusconi.

di Annalisa Grandi