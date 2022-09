Minorenne il Ceo, minori i giornalisti

Ha più di 160mila follower e il suo profilo è costellato di scatti tra jet privati e vacanze di lusso. Nathan Falco, figlio di Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci, a 12 anni trova già il modo di far parlare di sé. Nella sua bio su Instagram scrive infatti di essere Ceo della Billionaire Bears Nft: società che, si legge, promuove «una collezione di orsi in 3D integrati nel Metaverso» attraverso i quali si accede a feste esclusive, omaggi di lusso e via dicendo. Posto che già la descrizione per chi non è esperto in materia risulta di difficile comprensione, chi ha dato grande risalto alla notizia sembra essersi dimenticato che il ragazzo è minorenne e quindi non può essere legale responsabile di alcunché.

Se il futuro professionale di Nathan Falco è più che garantito, rimane il fatto che al momento qualsiasi ruolo dichiari di ricoprire non può ovviamente essere effettivo. Anche se papà Flavio già in passato aveva chiarito che dopo il liceo il figlio sarebbe andato a lavorare con lui. Dopo il liceo appunto, non a 12 anni. Il resto, compresa questa bio su Instagram che tanto sta facendo scalpore, è evidentemente parte di un’abile strategia promozionale. D’altronde Briatore è uno che sa come attirare l’attenzione e questo è uno dei tanti motivi del suo successo imprenditoriale. È prevedibile che il figlio segua le sue orme ma per adesso è solo un bambino. A prescindere da quello che scrive (o taluno prepara per lui) sui social, che non sono propriamente un modo infallibile per individuare le notizie.

Di Annalisa Grandi