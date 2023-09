Mixed by Erry contro Amazon

Mixed by Erry che denuncia Amazon. I fratelli Frattasio. Da geniali falsari a potenzialmente “contraffatti” da una multinazionale che in Borsa vale oltre 120 euro per azione

Mixed by Erry che denuncia Amazon. I fratelli Frattasio, mitologici pirati della musica che partendo da Napoli negli anni ’80 hanno travolto l’Italia di musicassette contraffatte che “strigliano” il colosso dell’e-commerce mondiale. Possibile? Sì, se Amazon vette in vendita sulla sua piattaforma una linea di abbigliamento (magliette, felpe, merchandising) con il logo Mixed by Erry non autorizzata dai celebri falsari napoletani – ancora “chiacchierati” per il film (“Mixed by Erry”) di Sydney Sibilla, presente nella lista dei 12 film italiani in corsa per una candidatura agli Oscar – che detengono da qualche anno la proprietà del marchio. Da geniali falsari a potenzialmente “contraffatti” da una multinazionale che in Borsa vale oltre 120 euro per azione: una specie di legge del contrappasso.

“Siamo a conoscenza che si tratta di una lotta tra Davide e Golia”, ci racconta Peppe Frattasio, “Abbiamo scoperto che tante persone hanno prodotto negli anni del materiale contraffatto su di noi, ma considerando anche la nostra storia non ci siamo mai rivalsi su chi lo ha fatto per tirare avanti, ma Amazon è un colosso mondiale, avrebbero potuto contattarci, per noi sarebbe stato un onore lanciare magari una linea assieme”. Qualche settimana fa a uno dei fratelli Frattasio sono arrivate dalla Spagna e dal Portogallo le foto delle maglie contraffatte con il loro logo. “Un amico mi ha spiegato che erano in vendita su Amazon, quindi ne ho ordinata una a nome di un’azienda, conservo ancora la fattura, sui cui è scritto: venduto e spedito da Amazon. Sia che qualcuno abbia inviato la merce alla logistica di Amazon, che avrebbe smistato le vendite producendo una fattura riferita ad Amazon, oppure che il merchandising in questione fosse prodotto dalla stessa Amazon, si tratta in ogni caso di una violazione”, nota Frattasio.

Intanto la merce Mixed by Erry non autorizzata dal Frattasio su Amazon è sparita. Gli avvocati del gigante americano si sono messi in contatto con i legali dei fratelli napoletani. In attesa della prossima puntata.

di Nicola Sellitti