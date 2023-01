Offese a Masterchef, superato il limite?

È polemica per quanto accaduto alla concorrente di Masterchef, denigrata per il suo aspetto “trasandato e disordinato” durante una puntata

Qual è il limite fra il gioco e la critica? Qual è il limite fra lo show e la realtà? Difficile da stabilire di certo sta facendo parecchio discutere quello che è accaduto a Masterchef dove una delle concorrenti eliminate in un post ha ammesso di essersi sentita in qualche modo offesa dalle parole di uno dei giudici, lo chef Barbieri, che aveva fatto dei commenti sul fatto che al termine di una prova risultasse trasandata e spettinata. Sicuramente l’eliminazione non aiuta a farsi scorrere addosso le cose, ma comunque il dibattito c’è. Perché la trasmissione in effetti nasce per mettere alla prova le abilità culinarie dei concorrenti, non il loro aspetto fisico più o meno gradevole.

Anche vero è che queste trasmissioni giocano anche sul fatto che i giudici indossino i panni di severi maestri, e i commenti un po’ sopra le righe sono in verità parte del successo dello show. Ciò non toglie che nessuno abbia il diritto di esagerare, e soprattutto qualora le parole pronunciate risultino offensive si può sempre chiedere scusa. Però non indigniamoci oggi come se l’avessimo scoperto adesso perché di commenti ben più pesanti da digerire ne sono stati pronunciati molti nelle varie edizioni non solo di Masterchef ma anche di altri show più o meno simili.

Che poi la sensibilità sia cambiata, che si sia più attenti, è di certo un bene. Ma scatenare una polemica così finisce per sembrare anche un po’ strumentale. Anche perché la signora che quei commenti li ha ascoltati è una donna adulta e come tale certo sa che non vale la pena fare da cassa di risonanza quando si ascolta qualcosa di sgradevole. Certo, a meno che non serva a far parlare ancora un po’ di sé.

Di Annalisa Grandi