Paola Cortellesi e il sessismo nelle fiabe

L’attrice e regista dei record Paola Cortellesi, reduce dallo straordinario successo del film “C’è ancora domani”, ha oggi inaugurato l’anno accademico dell’università Luiss Guido Carli di Roma e ha scelto di farlo con un monologo riguardante il sessismo nelle fiabe.

“Siamo sicuri che se Biancaneve fosse stata una cozza il cacciatore l’avrebbe salvata lo stesso?” E ancora: “Perché il principe ha bisogno di una scarpetta per riconoscere Cenerentola, non poteva guardarla in faccia? Biancaneve faceva la colf ai sette nani!”, queste le parole della Cortellesi.

L’attrice e regista sostiene l’esistenza di luoghi comuni nelle favole che costruiscono l’immaginario collettivo delle donne; l’unica dote delle protagoniste femminili sembra infatti quella di essere belle. Il potere salvifico è invece affidato agli uomini, in particolare se potenti come ad esempio il Principe Azzurro.

