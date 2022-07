Paola e Francesca, perché parlarne

Oggi si sposano Paola Turci e Francesca Pascale, bravissime a tenere riservato l’evento praticamente sino a poche ore dalla cerimonia. Confesso di non sapere dove si sposino e di aver distrattamente letto che gli invitati alla cerimonia saranno una trentina, superselezionati.

Ho un interesse molto relativo per il gossip, non più che la normale (e innocua) curiosità di chiunque, ma nel caso specifico dove si tenga l’evento, le inevitabili curiosità mondane e i dettagli sugli abiti hanno un valore relativo, schiacciati dalla notorietà delle due persone coinvolte e dal passato di entrambe. Non ci giriamo troppo intorno, della Pascale in modo particolare.

Così, questa appare soprattutto una scelta di libertà, oltre che dettata da “amor che move il sole e l’altre stelle”. E le scelte di libertà non hanno tanto bisogno di cornici sfarzose, servizi in esclusiva sui periodici (potranno anche esserci, ma la cosa e di suprema irrilevanza), carrellate di Vip e supervip, glamour e paillettes, ma delle persone giuste al posto giusto. Perché chi non capisce – chi ‘non ci arriva’ – continuerà a criticarle in qualsiasi contesto e modalità esse avvengano, senza riuscire mai a coglierne il senso profondo.

Chi non vede l’ora di poter sfogare frustrazioni e cattiverie, troverà comunque il modo di riversare dell’acido sulla storia d’amore di Paola Turci e Francesca Pascale. Ne avessero parlato prima, sarebbero stati inseguite per mesi da polemiche, insinuazioni e maldicenze: questa è la realtà – nonostante tutti i passi avanti che abbiamo fatto – della nostra società. Guardatevi intorno, leggete un po’ i social, se nutrite dei dubbi.

Per quanto ci raccontiamo evoluti e a tratti persino disincantati, ancora oggi la scelta di due donne è diversa dalla scelta di due uomini. Anche in quella che un tempo era ‘la diversità’ persistono ulteriori, dolorose stratificazioni. Ecco perché è giusto parlare di questo matrimonio, lasciando festeggiare in pace e con pochi amici Paola e Francesca.

di Fulvio Giuliani