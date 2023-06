Papa Francesco lascia il policlinico Gemelli sorridente e in salute dopo l’intervento all’addome. Un pensiero alla tragedia migranti in Grecia: “Tanto dolore”

Papa Francesco ha lasciato questa mattina il policlinico Gemelli di Roma in sedia a rotelle, salutando tutti e ironizzando: “Sono ancora vivo!”.

Il pontefice era ricoverato dal 7 giugno ed è stato sottoposto ad un intervento, perfettamente riuscito, di laparotomia e plastica della parete addominale con protesi.

Dopo aver ringraziato il personale del Gemelli, Papa Francesco ha espresso anche tutto il suo dolore per la tragedia dei migranti in Grecia. Sergio Alfieri, il chirurgo che ha operato il Pontefice ha dichiarato che il Papa sta bene e che dovrà “fare la convalescenza come tutti, ci siamo raccomandati. Andrà a Santa Marta ma già ha ripreso il lavoro”.