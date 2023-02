Più ragazze per le carriere STEM

La nuova partnership tra MetLife Foundation e Inspiring Girls per abbattere gli stereotipi e incentivare le ragazze nelle carriere STEM

Eliminare gli stereotipi, realizzare sogni e promuovere la partecipazione femminile nelle carriere STEM. È questo l’obiettivo della partnership tra MetLife Foundation e InspirinGirls Italia, avvicinare giovani ragazze alle discipline scientifiche ed abbattere così stereotipi di genere nelle comunità svantaggiate.

Per Miriam González Durántez, fondatrice e presidente di Inspiring Girls International (organizzazione benefica su scala globale in 28 nazioni), la conoscenza è potere e per questo le ragazze devono avere una piena comprensione di tutte le opportunità che il mondo offre, comprese quelle scientifiche. Per riuscire in questo intento oltre 500 scuole in tutta Italia saranno coinvolte in conferenze scolastiche, eventi, workshop ed attività. Un lavoro di sinergia tra Inspiring Girls e i volontari di MetLife, che incontreranno giovani studentesse di età compresa tra gli 11 e i 15 anni per ispirarle ad entrare nel mondo scientifico.

Un’esigenza che nasce soprattutto guardando i dati, secondo la Girls Attitude Survey (2019) il 67% delle ragazze ritiene di non avere (ancora) le stesse possibilità degli uomini quando si tratta di carriera ed opportunità. Una percentuale ancora troppo alta, che MetLife e Inspiring Girls intendono abbattere grazie alla connessione tra le giovani promesse e i nuovi modelli di riferimento. Incontri nei quali le donne del mondo scientifico racconteranno le loro storie e le loro esperienze personali per accrescere fiducia e mettere in luce nuove opportunità alle future donne.

“Vogliamo contribuire ad abbattere questi stereotipi di genere nel solco di una tradizione che ci vede da sempre in prima fila sui temi di diversity, equity e inclusion” – ha dichiarato Maurizio Taglietti, General Manager di MetLife in Italia.

Un progetto che toccherà non solo il nostro Paese ma anche il Regno Unito, la Spagna e la Polonia, grazie all’impegno di MetLife Foundation che investirà più di 200 mila dollari.

Di Claudia Burgio