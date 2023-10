Professione funeral planner ed è subito shitstorm

Lisa Martignetti, professione funeral planner. Sì. pianifica funerali. Si occupa, come spiega nel video, di educazione alla morte, death education. Ci porta per un attimo in un angolo sconosciuto del tema morte. Tema che ovviamente scuote, tocca dentro.

Ecco quindi, una furia di commenti al veleno. Shitstorm. Lisa racconta del lavoro da fare con l’impresa funebre, del sostegno ai parenti e amici del defunto, delle linee innovative di alcune imprese milanesi che si occupano del funerale. Il video è accompagnato da musiche ritmate, positive.

Insomma, la morte si trova avvolta in un altro, inconsueto vestito. Colorato, piuttosto che nero. Può piacere, può non piacere, ma è giustificabile l’onda di offese ai danni della funeral planner?

Di Nicola Sellitti