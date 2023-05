Quando i social fanno bene

La storia a lieto fine di Donna Herter: su Facebook offre 80 dollari a chi assiste il figlio con sindrome di Down e in migliaia si offrono gratis

A volte i social fanno bene. Per fortuna. È una storia triste ma con un happy end quella di Donna Herter, infermiera del Minnesota e mamma di un ragazzo di 24 anni con la sindrome di Down. Preoccupata perché il figlio per via della sua disabilità si ritrovava senza amici, ha fatto un post su Facebook per chiedere una mano a chiunque volesse fare compagnia al ragazzo per un paio d’ore, offrendogli per questo 80 dollari. La donna si premura di spiegare anche che chi si offrirà non verrà lasciato solo col ragazzo, ma ci saranno lei o i nonni. Un appello triste, un tentativo di una mamma di provare a rendere migliore la vita del figlio.

Ebbene, dai social la sorpresa. Quel post è stato condiviso da quasi 25mila persone e in migliaia si sono offerti – gratis – di passare del tempo con Christian. Da allora sono passate diverse settimane e la vita del ragazzo è completamente cambiata. In pratica è diventato una star: ospite di eventi, di manifestazioni, pure cittadino onorario. Ha per la prima volta visto una partita di hockey della sua squadra del cuore. E in tanti, gli fanno compagnia anche con biglietti e regali. Potere – benefico per una volta – dei social.

Di Annalisa Grandi