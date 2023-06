A novembre dello scorso anno – vuoi per le incombenti vacanze di Natale, vuoi perché evidentemente non c’era altro su cui i media potessero strepitare – all’improvviso gli italiani scoprirono che una paralisi si era abbattuta sugli uffici per il rilascio dei passaporti, causando tempi biblici anche solo per fissare un appuntamento, figuriamoci per ottenere il documento. Fra giustificazioni abborracciate e promesse da marinaio, in breve la questione sparì dai radar.

Qual è la situazione sette mesi dopo?

Qualcuno (Altroconsumo) s’è preso la briga di verificare. E ha scoperto che su un campione di 12 città quasi ovunque le cose sono pure peggiorate.

Prendi Bolzano: 230 giorni di attesa, 90 in più rispetto a novembre.

Prendi Palermo: prenotando un appuntamento sulla piattaforma digitale, ci si vede suggerire di recarsi a Termini Imerese (a 40 km di distanza) per non dover attendere i due-tre mesi di prammatica in città. Discorsi analoghi per Ancona e Milano.

Qualche sorpresa c’è e vale doppio perché sgretola castelli di pregiudizi: se chiedi oggi il passaporto a Napoli, lo riceverai domani. Idem a Firenze. A Roma devono passare 48 ore, comunque niente male.

Altre magagne? Fra l’appuntamento e la consegna materiale del documento possono passare fino a tre mesi. E pagare i dovuti 116 euro non è cosa da pubblica amministrazione digitale, quanto da ufficio complicazioni affari semplici: obbligando a una corsa a tappe fra bollettini alla posta e marche dal tabaccaio.