Ramazzotti-Virzi, VIP ad alta tensione

La violenta lite avvenuta alcuni giorni fa in un ristorante fra il regista Paolo Virzì e l’attrice Micaela Ramazzotti

La violenta lite avvenuta alcuni giorni fa in un ristorante fra il regista Paolo Virzì e l’attrice Micaela Ramazzotti

La violenta lite avvenuta alcuni giorni fa in un ristorante fra il regista Paolo Virzì e l’attrice Micaela Ramazzotti

La violenta lite avvenuta alcuni giorni fa in un ristorante fra il regista Paolo Virzì e l’attrice Micaela Ramazzotti

Lui almeno ufficialmente aveva cercato di gettare acqua sul fuoco, lei ha fatto il contrario. Parliamo della violenta lite avvenuta alcuni giorni fa in un ristorante fra il regista Paolo Virzì e l’attrice Micaela Ramazzotti.

Dopo che la notizia era finita su tutti i giornali, lui in un comunicato aveva tenuto a ribadire quanto Micaela fosse stata importante per lui, auspicando in qualche modo quindi una riconciliazione. Salvo poi però sporgere denuncia.

E così lei, che prima non aveva parlato, all’Ansa ha dichiarato: “Non resto sorpresa dall’affannoso tentativo di Paolo di voler preservare solo la propria immagine pubblica. D’altra parte, ha sempre tenuto più a quella che alla serenità della propria famiglia e dei propri affetti o presunti tali”.

Parole pesanti, che lasciano intendere che fra i due la tensione sia veramente tanta, come d’altronde dimostra quanto avvenuto. Solo che a volte, certi problemi, forse andrebbero risolti evitando i titoli dei giornali.

di Annalisa Grandi