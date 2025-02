Referendum a Palermo: grembiule “sì” o grembiule “no”? L’ultima parola agli alunni

Il grembiule a scuola, simbolo di uguaglianza o di omologazione? La polemica si riaccende dopo che gli alunni di due classi di quarta elementare dell’Istituto Rita Borsellino di Palermo, ne hanno chiesto l’abolizione. “Abbiamo un po’ di problemi con i grembiuli, sono stretti e scomodi”, è quanto si legge nero su bianco nella lettera firmata dai 50 bambini delle sezioni D ed E fatta pervenire alla dirigente scolastica che ha accolto la richiesta decidendo di indurre un referendum: “è importante fare capire ai bambini che esistono le pluralità anche attraverso un mezzo di democrazia vissuta, equivale a una bella lezione di educazione civica” ha detto Lucia Sorce. Per la preside sembra essere questa la lezione più importante da impartire ai propri scolari. Dunque, entro Pasqua tutti i 400 alunni saranno chiamati alle “urne” per decidere attraverso la massima espressione del voto popolare, voteranno anche i più piccoli chiamati a decidere tramite due disegni. Prima del voto parteciperanno a un dibattito che ha l’obiettivo di riflettere sul significato della “divisa” passando in rassegna vantaggi e svantaggi dell’utilizzo del grembiule.

Mezzo di omologazione, indottrinamento e controllo, oppure simbolo di uguaglianza, decoro e appartenenza? Devono essere tutti blu oppure rosa per le bambine? Una scuola di Lecce, per esempio, lo scorso settembre ha deciso di istituire un grembiule verde di modo da eliminare le categorie di genere, innescando per tutto lo stivale controversie e consensi. Anche in quest’occasione l’opinione pubblica ha bisticciato sul suo reale o presunto valore sociale e pedagogico. Tuttavia, per quanto riguarda modalità e impiego del grembiule scolastico, la normativa vigente dà carta bianca ai singoli istituti.

Introdotto con la nascita della scuola pubblica a fine Ottocento, il grembiule era un capo su misura realizzato dalle mamme che aveva la funzione di caratterizzare gli scolari. Diversamente dalle divise scolastiche, che appartenevano agli ambienti più elitari, l’introduzione del grembiule nelle scuole ha avuto una matrice popolare e contribuiva a creare un ambiente scolastico ordinato e rispettoso là dove vi era una componente sociale mista. Negli anni Venti del secolo scorso, dopo la Riforma Gentile, l’indottrinamento militare fascista cominciava in tenera età e i Balilla, i figli della Lupa e le piccole italiane erano obbligati a indossare divise di rappresentanza poi accantonate con la fine della Guerra. Nelle scuole però, si adoperarono dei grembiuli neri con colletto bianco fino alla fine degli anni Settanta, quando divennero appannaggio delle scuole materne ed elementari. In Italia questa tradizione ha trovato terreno fertile proprio grazie alla sua praticità ed economicità, era un modo pratico per proteggere gli indumenti dei bambini.Per molti presidi il grembiule ha una funzione pedagogica ed è ancora necessario. Gli stessi suggeriscono che si tratti di un esercizio di uguaglianza in grado di annullare le differenze sociali ed economiche, facendosi al contempo promotore di inclusività e rispetto reciproco. Che in più, una volta indossato contribuisce a discernere il contesto del gioco e del tempo libero da quello scolastico. Un’altra scuola di pensiero, invece, lo ritiene un inibitore della libertà di espressione del bambino che viene ingiustamente costretto in questa uniforme “scomoda e stretta” che lo ostacola nei momenti di gioco. Promotore di un modello conformista, si tratterebbe di un retaggio stantio da debellare che ne annulla la personalità e l’estro andando a smorzare le caratteristiche distintive di ogni soggetto. E a Palermo, mentre gli adulti bisticciano, l’ultima parola va ai diretti interessati.

di Angelo Annese