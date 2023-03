Roma Capitale è inaccessibile ai disabili

L’assessore ai Trasporti di Roma Capitale si era affrettato a bollare come fake news la storia della turista americana portata in braccio dai vigili perché la scala mobile della metro era rotta. Allora quello stesso tragitto ha provato a farlo Manuel Bortuzzo, che ha perso le gambe in una sparatoria per uno scambio di persona. E indovinate un po’? Quattro fermate su cinque non sono accessibili per chi ha disabilità motorie come lui. Lui, che è un volto noto, dice che in qualche modo si sente fortunato, e di certo può contare su una grande rete di supporto ma senza giri di parole commenta: «È uno schifo, anche perché i servizi ci sono ma andrebbero fatti funzionare».

E giustamente spiega che già la vita di un disabile non è così semplice, se poi ci si scontra anche con i malfunzionamenti e la carenza delle infrastrutture, il rischio è che la persona con disabilità si trovi isolata. Un rischio che non è accettabile. Di questo, dovrebbe parlare l’assessore, invece di puntare ad auto assolversi.

Di Annalisa Grandi