Roma: pitone albino a San Basilio

Un pitone albino di circa 3 metri è stato filmato mentre strisciava indisturbato tra le strade del quartiere romano San Basilio

Nessuno shock però tra i presenti, anzi: nel video un uomo è accovacciato forse nell’intento di accarezzarlo mentre un minore si china per riprenderlo con il proprio smartphone, a pochissimi cm di distanza dall’animale.

Non è chiaro come il rettile sia finito in strada ma è molto probabile che si tratti di un ‘pitone domestico’ sfuggito al padrone.