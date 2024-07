Rossella Fiamingo, molto più “dell’amica di”

La spada femminile ha compiuto ieri una delle imprese più belle di questi cinque giorni di gare e sogni a Parigi2024: un oro contro la Francia padrona di casa, in un Grand Palais gremito di “drapeau blue blanc rouge”, ammutolitosi con l’ultima stoccata vincente di Alberta Santuccio.

Immaginate questo sport, ritornare a una finale olimpica dopo 28 anni e riprendersi quella medaglia ceduta proprio alla Francia ad Atlanta 1996. Immaginatevi i sacrifici, il cuore che scoppia, le gambe che tremano. Infine, ritrovarsi descritta in un articolo come “l’amica di Diletta Leotta” o “la fidanzata di Paltrinieri” come è accaduto a Rossella Fiamingo, il cui nome evidentemente non era abbastanza.

Il titolo “Le 4 regine: L’amica di Diletta Leotta, la francese, la psicologa e la mamma” è stato poi cancellato da Repubblica. Di certo, un uso eccessivo di clickbait – o acchiappaclic – ma che affonda le sue radici in una nostra responsabilità: non ci basta il dichiarato, vogliamo l’intrigo. E se non c’è, piuttosto inventatelo.

La vita privata di una schermitrice portentosa come la Fiamingo quale valore aggiungerebbe ad una storia che non ha bisogno di aggiunte per essere perfetta? In fondo, lo sappiamo anche “noi” ficcanaso: nessuno. Forse ce la rende più umana, più vicina alla nostra (spesso) banale quotidianità. Si aggiunge “amica” o “madre” “o compagna di” perché si fa ancora fatica ad ammettere che una donna, armata per giunta di spada, possa semplicemente bastare a sé stessa e aver centrato l’obiettivo di strappare dalla bocca una Marsigliese che stava già risuonando nell’aria.

Questa volta, non c’è trucco e non c’è inganno: Rossella Fiamingo è una delle regina della scherma con o senza re.

di Raffaela Mercurio