Ruba l’auto degli sposi e poi la restituisce: “Ladro sì, ma con un cuore”

“Ladro sì, ma con un cuore”, questo il testo del biglietto trovato all’interno della Fiat Punto – rubata nella notte tra sabato e domenica a una coppia di novelli sposi – e che è stata ritrovata questa mattina a Foggia.

La macchina è stata trovata da un carabiniere fuori servizio che si è accorto, in una via della stazione ferroviaria di Foggia, di una vettura che si trovava davanti a un ingresso condominiale e che intralciava il transito. L’uomo ha chiamato la polizia locale che è immediatamente intervenuta. Avvicinatosi all’auto, il carabiniere “ha notato gli abiti da cerimonia e ha subito capito che si trattava dell’auto rubata nella notte tra sabato e domenica scorsi a una coppia di novelli sposi”.

Marito e moglie, originari dei Monti Dauni (nel foggiano) e residenti a Roma, dopo la cerimonia, erano rimasti in un hotel nei pressi della stazione ferroviaria di Foggia e avevano parcheggiato l’auto in zona. All’interno della macchina c’erano l’abito della sposa, quello indossato dal marito e anche quello del figlioletto della coppia.

Dopo l’amara scoperta di domenica – e la denuncia – era diventato virale sul web l’appello della sposa: “Aiutateci a ritrovarli”. Una storia, per fortuna, a lieto fine.

“Ringraziamo tutte le persone che hanno contribuito al ritrovamento dell’auto e soprattutto dell’abito da sposa. Se non ci fosse stata una vera e propria mobilitazione, questo risultato non sarebbe arrivato”, ha detto lo sposo (ora la coppia si trova in viaggio di nozze all’estero) dopo essere stato avvisato del ritrovamento della propria vettura – con gli abiti all’interno – dai carabinieri. Riguardo al ladro, prosegue dicendo che: “Al ladro non sento di dire nulla, anche perché non credo si sia pentito ma che sia stato portato alla restituzione proprio per la grande mobilitazione che c’è stata in città”.