Spiragli di umanità nella disumana tragedia di Cutro

Ci sono le polemiche, e poi c’è il lato umano. Quello che dovrebbe prevalere, e invece spesso resta sullo sfondo. Della tragedia del naufragio di Cutro si parla da giorni, abbiamo visto le immagini tragiche di quelle bare senza nome. E per fortuna c’è anche chi non resta a guardare. È il caso di una signora di 80 anni, si chiama Nicoletta.

Una signora qualunque, che però si è offerta di far seppellire almeno i bimbi morti nel naufragio nella sua cappella di famiglia. «Cosa posso fare io per queste povere creature morte in mare?» si è domandata la signora. Dare loro una dignità, almeno da morti. Un gesto in fondo semplice, ma di enorme valore, visto che in questi giorni a tenere banco sono state più che altro le accuse. Un gesto di cuore. Quello che fa la differenza, davanti a questi drammi.

Quei bimbi, dice la signora, faranno anche “compagnia” al marito morto di recente: «Sono andata al cimitero e gli ho detto: “Tra qualche giorno non sarai più solo, verranno a farti compagnia alcuni bambini”» ha detto Nicoletta che ha in qualche modo voluto “informare” il marito del suo proposito.

Una tenerezza infinita, in una vicenda per tutto il resto terribile da ogni punto di vista.

