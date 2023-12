Telefono Amico Italia, torna la maratona d’ascolto

Anche quest’anno Telefono Amico Italia – giunto al suo decimo anno di attività – donerà supporto telefonico a chi si sente solo durante le vacanze di Natale

“Una signora anziana, sola e in lacrime, mi racconta che la radio è l’unica sua compagnia. Le chiedo quale musica le piace e alla fine cantiamo per 10 minuti, non piange più, sorride e mi ringrazia. Quando riattacco piango io”. A raccontare questa storia è Fabio, un volontario dell’associazione Telefono Amico Italia – che anche quest’anno parteciperà alla maratona di ascolto natalizia – giunta al suo decimo anno di attività. Grazie a questa iniziativa, da ieri – in occasione della Vigilia di Natale – fino alla mezzanotte di Santo Stefano, i volontari continueranno a donare aiuto e supporto emotivo, tramite telefono, a tutte quelle persone che ne sentono il bisogno.

“Ormai sono 10 anni che l’associazione offre ascolto durante le feste. In questi momenti la maggior parte delle persone festeggia insieme ad amici e parenti, ma c’è chi è solo e in queste occasioni sente di esserlo ancora di più” – spiega Monica Petra, presidente e volontaria di Telefono Amico Italia. Nel 2022 sono state 720 le persone che hanno usufruito di questo servizio – chiamando il numero unico nazionale (02 2327 23 27), scrivendo su WhatsApp, tramite email a Mail@mica o in forma anonima su www.telefonoamico.it – in aumento del 13% rispetto al 2021 e persino del 42% rispetto al 2020. A telefonare di più sono stati gli uomini (52%), mentre le donne (58%) hanno chiesto aiuto soprattutto tramite chat.

La solitudine e il bisogno di compagnia rimane il comune denominatore che spinge le persone a rivolgersi a questo servizio, dove una semplice telefonata diventa un vero e proprio dono di Natale.

Di Claudia Burgio