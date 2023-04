Un limite alla follia social

È il massimo esempio di una degenerazione ormai purtroppo assai diffusa. Quando succede qualcosa, invece che intervenire, si filma. Succede davanti a una rissa, quando si assiste ad atti vandalici, è successo anche dopo un incidente lo scorso febbraio sul Grande Raccordo Anulare. Chi ha visto l’auto in fiamme, ha fatto un video ironizzando per poi mandarlo a una popolare pagina social. Senza chiamare i soccorsi. E l’uomo dentro quell’auto, è morto dopo un mese di ricovero in ospedale.

Basta raccontarla così per capire l’idiozia imperante. È molto più diffusa di quanto si pensi. Stavolta però la Procura di Roma sta cercando chi ha fatto quel video. Perché esiste qualcosa che si chiama omissione di soccorso. E c’è veramente da sperare che venga identificato, e che molti altri magari spaventati dalle possibili conseguenze la finiscano con questo orrendo vizio di impugnare lo smartphone invece che aiutare le persone.

Di Annalisa Grandi